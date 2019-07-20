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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

На митинге в Москве задержали мужчину, запускавшего дрон

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Полиция задержала одного человека за запуск беспилотника на митинге на проспекте Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Митинг завершился, по данным ГУВД Москвы, в нем приняли участие 12 тысяч человек. Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили агентству, что власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации.
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Вчера, 15:32
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Мужчину на митинге на проспекте Сахарова задержала полиция в огороженной зоне около сцены, где работали журналисты, передает корреспондент РИА Новости.
"Да, одного задержали. По нашей информации, он запускал дрон из-за палатки, которая стоит за сценой. Сам дрон взлетел, но потом, вроде бы, упал около полицейских. Полиция сказала ему, что его отведут в участок, составят на него административный протокол и вернут беспилотник", - рассказал РИА Новости один из организаторов митинга.
Над митингующими в ходе мероприятия летал беспилотник, но тот ли это дрон, который принадлежал задержанному, неизвестно, передает корреспондент РИА Новости.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваОбщество
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