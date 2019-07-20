На митинге в Москве задержали мужчину, запускавшего дрон

"Да, одного задержали. По нашей информации, он запускал дрон из-за палатки, которая стоит за сценой. Сам дрон взлетел, но потом, вроде бы, упал около полицейских. Полиция сказала ему, что его отведут в участок, составят на него административный протокол и вернут беспилотник", - рассказал РИА Новости один из организаторов митинга.