В украинском Николаеве напали на кандидата в депутаты

КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Неизвестные ночью в субботу в Николаеве напали на кандидата в депутаты на внеочередных выборах в украинский парламент, которые пройдут 21 июля, полиция возбудила дело, сообщила пресс-служба местной Нацполиции.

"Заявитель, кандидат в депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись. По словам пострадавшего, угроз или иных слов нападавшие не высказывали, сразу после нападения - скрылись в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе.