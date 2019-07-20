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РИА Новости

В украинском Николаеве напали на кандидата в депутаты

Вчера, 16:27
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КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Неизвестные ночью в субботу в Николаеве напали на кандидата в депутаты на внеочередных выборах в украинский парламент, которые пройдут 21 июля, полиция возбудила дело, сообщила пресс-служба местной Нацполиции.
"Заявитель, кандидат в депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись. По словам пострадавшего, угроз или иных слов нападавшие не высказывали, сразу после нападения - скрылись в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. Следствие продолжается.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
19 июля, 19:28
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