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РИА Новости

В Индии толпа до смерти избила мужчину, убившего павлинов

Вчера, 16:24
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жители деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш до смерти избили мужчину, которого заподозрили в убийстве павлинов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел накануне вечером в деревне Ласудия Атри округа Нимуч. Местные жители увидели четырех человек, которые бежали по полям, и погнались за ними. Одного из убегавших им удалось схватить, у него нашли четырех мертвых павлинов. После этого толпа избила мужчину и оставила его лежать в поле.
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О происшествии сообщили полиции. "Полицейская группа поспешила в деревню и доставила тяжелораненого мужчину в больницу, где он позднее скончался", — приводит канал слова суперинтенданта полиции округа Нимуч.
Против десяти человек возбудили уголовное дело об убийстве и организации беспорядков, девятерых из них уже задержали. Против умершего мужчины, а также против его сына и двух скрывшихся человек также возбудили дело об убийстве павлинов.
Павлин считается национальной птицей Индии, охота на него запрещена. По закону о лесах от 1972 года за убийство павлина грозит до семи лет заключения.
Уточняется, что инцидент в Ласудия Атри произошел всего через два дня после того, как трех человек из того же района раздели и избили за то, что они якобы похитили козу.
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