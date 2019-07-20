В Индии толпа до смерти избила мужчину, убившего павлинов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жители деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш до смерти избили мужчину, которого заподозрили в убийстве павлинов, сообщает телеканал Жители деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш до смерти избили мужчину, которого заподозрили в убийстве павлинов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел накануне вечером в деревне Ласудия Атри округа Нимуч. Местные жители увидели четырех человек, которые бежали по полям, и погнались за ними. Одного из убегавших им удалось схватить, у него нашли четырех мертвых павлинов. После этого толпа избила мужчину и оставила его лежать в поле.

О происшествии сообщили полиции. "Полицейская группа поспешила в деревню и доставила тяжелораненого мужчину в больницу, где он позднее скончался", — приводит канал слова суперинтенданта полиции округа Нимуч.

Против десяти человек возбудили уголовное дело об убийстве и организации беспорядков, девятерых из них уже задержали. Против умершего мужчины, а также против его сына и двух скрывшихся человек также возбудили дело об убийстве павлинов.

Павлин считается национальной птицей Индии, охота на него запрещена. По закону о лесах от 1972 года за убийство павлина грозит до семи лет заключения.