Эксперт рассказал о пользе приложения FaceApp

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приложение FaceApp, которое, в частности, позволяет увидеть по фото свою внешность в старости, может мотивировать людей вести здоровый образ жизни, потому что на процесс старения в основном влияют внешние факторы, а "состаренные" фото не могут быть абсолютно достоверны, считает врач-гериатр Ольга Ткачева.

"Такое приложение полезно, потому что оно повышает мотивацию человека к здоровому образу жизни, потому что скорость старения на заложена генетически.... Абсолютно точно определить, как будет человек выглядеть через 30 лет, довольно сложно, потому что все зависит и от того, где он живет, как живет, здоров ли он, как он питается, курит ли он", - заявила РИА Новости эксперт.

По её словам, старение определяется генетикой только на 20%, все остальное - внешние факторы, которые влияют и на скорость старения, и на то, как человек будет выглядеть в старости. Ткачева подчеркнула, что именно поэтому приложения, показывающие фото людей в старости, не могут быть абсолютно достоверными.

"В принципе, конечно, полного сходства быть не может, потому что скорость старения очень вариационная. Здесь, наверное, взят какой-то усредненный вариант старения на основании серий каких-то фотографий", - добавила она.