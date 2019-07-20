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РИА Новости

Эксперт рассказал о пользе приложения FaceApp

Вчера, 16:19
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приложение FaceApp, которое, в частности, позволяет увидеть по фото свою внешность в старости, может мотивировать людей вести здоровый образ жизни, потому что на процесс старения в основном влияют внешние факторы, а "состаренные" фото не могут быть абсолютно достоверны, считает врач-гериатр Ольга Ткачева.
"Такое приложение полезно, потому что оно повышает мотивацию человека к здоровому образу жизни, потому что скорость старения на заложена генетически.... Абсолютно точно определить, как будет человек выглядеть через 30 лет, довольно сложно, потому что все зависит и от того, где он живет, как живет, здоров ли он, как он питается, курит ли он", - заявила РИА Новости эксперт.
По её словам, старение определяется генетикой только на 20%, все остальное - внешние факторы, которые влияют и на скорость старения, и на то, как человек будет выглядеть в старости. Ткачева подчеркнула, что именно поэтому приложения, показывающие фото людей в старости, не могут быть абсолютно достоверными.
"В принципе, конечно, полного сходства быть не может, потому что скорость старения очень вариационная. Здесь, наверное, взят какой-то усредненный вариант старения на основании серий каких-то фотографий", - добавила она.
Фотография актрисы Кортни Кокс, обработанная приложением FaceApp
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Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать свою внешность в старости.
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