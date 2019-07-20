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РИА Новости

Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня

Вчера, 16:14
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© NASA/Christina H KochВосход Луны над атмосферой
Восход Луны над атмосферой
© NASA/Christina H Koch
Восход Луны над атмосферой. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии РАН провели новые исследования доставленного с Луны грунта, рассмотрев "пылинку" до атомной решетки, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"За эти 50 лет аппаратура для исследования вещества кардинально изменилась. У нас появились современные электронные микроскопы, которые позволили, и мы сейчас готовим новую научную публикацию, исследовать одну частицу лунного грунта размером порядка 100 микрон буквально до уровня атомной решетки", - рассказал он.
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По словам ученого, исследования будут продолжены. К половине доставленного СССР (326 граммов) и США (391 килограмм) лунного грунта ученые даже не прикасались. "Изначально мы и американцы решили, что для исследования будет использоваться только половина имеющегося лунного грунта, а вторая останется для изучения будущими поколениями", - сказал Слюта.
В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.
Полную версию интервью читайте на ria.ru>>
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СССРРИА Наука
Популярные комментарии
Не верю. При печатном станке в США объяснять прекращение лунной программы отсутствием финансирования смешно. А вот отсутствием технологии для полётов туда они не могут по вполне понятным причинам. Да если они до последнего времени у России двигатели для ракет закупали... Какие американцы на Луне? ))
20 июля, 16:23
ЯПЯрослав Погодин
1100005
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