Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии РАН провели новые исследования доставленного с Луны грунта, рассмотрев "пылинку" до атомной решетки, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

"За эти 50 лет аппаратура для исследования вещества кардинально изменилась. У нас появились современные электронные микроскопы, которые позволили, и мы сейчас готовим новую научную публикацию, исследовать одну частицу лунного грунта размером порядка 100 микрон буквально до уровня атомной решетки", - рассказал он.

По словам ученого, исследования будут продолжены. К половине доставленного СССР (326 граммов) и США (391 килограмм) лунного грунта ученые даже не прикасались. "Изначально мы и американцы решили, что для исследования будет использоваться только половина имеющегося лунного грунта, а вторая останется для изучения будущими поколениями", - сказал Слюта.