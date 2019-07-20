На митинг по выборам в Мосгордуму пришли около 12 тысяч человек

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 12 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", — говорится в сообщении.

Участники акции выступали за допуск на выборы в Мосгордуму всех независимых кандидатов.

Как сообщали в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, городские власти согласовали митинги по этому поводу 20 и 21 июля и помогут с их организацией.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата — 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Еще 57 человек получили отказ, среди них — кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. В частности, у Гудкова, Соболь и других кандидатов эксперты выявили недопустимо высокую долю брака в подписях, собранных за их выдвижение.

Некоторые кандидаты обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс. Но, как пояснил заместитель председателя комиссии Николай Булаев, ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах, оспорить их кандидаты могут в суде.