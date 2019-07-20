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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

На митинг по выборам в Мосгордуму пришли около 12 тысяч человек

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 12 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", — говорится в сообщении.
Участники акции выступали за допуск на выборы в Мосгордуму всех независимых кандидатов.
Как сообщали в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, городские власти согласовали митинги по этому поводу 20 и 21 июля и помогут с их организацией.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата — 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Еще 57 человек получили отказ, среди них — кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. В частности, у Гудкова, Соболь и других кандидатов эксперты выявили недопустимо высокую долю брака в подписях, собранных за их выдвижение.
Глава ЦИК Элла Памфилова
18 июля, 16:33
Памфилова 23 июля встретится с независимыми кандидатами в Мосгордуму
Некоторые кандидаты обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс. Но, как пояснил заместитель председателя комиссии Николай Булаев, ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах, оспорить их кандидаты могут в суде.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, во время которых впервые в стране проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Какие то они скучненькие, плюгавенькие. Нет лидеров. Отработали деньги и разошлись пить пиво и в интернете себя хвалить. А полиции надо не церемонится, если кто то из этой публики нарушает закон.
20 июля, 16:19
Арсений Понфиленко
37001142
Знакомый из Москвы за кандидата от НПСР подпись отдал, а потом заявили, что он мёртв. От такая от "дэмократия".
20 июля, 16:22
Иосиф Крупницкий
30410118
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