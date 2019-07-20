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РИА Новости

Число жертв взрыва на заводе в Китае достигло 15 человек

Вчера, 16:03
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ПЕКИН, 20 июл - РИА Новости. Спасатели в субботу обнаружили тела трех пропавших без вести при взрыве на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, таким образом число жертв ЧП достигло 15, пожар потушен, поисково-спасательные работы полностью завершены, говорится в сообщении местных властей.
Ранее сообщалось о 12 погибших, 19 пострадавших и 3 пропавших без вести.
"По состоянию на 12.30 субботы (7.30 мск) поисково-спасательные работы в основном были завершены. В 17.30 (12.30 мск) были опознаны 12 погибших, также удалось обнаружить тела трех человек, числившихся пропавшими без вести, в настоящий момент их личности устанавливаются. Состояние 15 пострадавших остается тяжелым, но стабильным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство пожарных и спасателей вернулись в свои части, при этом на объекте осталось 13 машин и 77 человек, которые ведут постоянный мониторинг ситуации.
Взрыв произошел в пятницу в 17.50 по местному времени (12.50 мск) на заводе в уезде Има городского округа Саньмэнься. По предварительным данным, взрыв и возгорание произошли на одной из воздухоразделительных установок завода. Взрыв не затронул основную зону, где расположены контейнеры с опасными веществами. Работа завода полностью остановлена. Взрывной волной выбило стекла в зданиях, расположенных в радиусе 3 километров от места взрыва, в некоторых зданиях выбиты двери, многочисленные автомобили, стоявшие на улице, искорежены.
Расследование причин инцидента продолжается.
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