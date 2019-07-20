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РИА Новости

Полиция расследует взлом службы рассылки заявлений Скотланд-Ярда

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция расследует взлом службы электронной рассылки заявлений Скотланд-Ярда, сетевая инфраструктура самой полиции атакой не затронута, говорится в заявлении правоохранительной службы.
В ночь на субботу с адреса столичной полиции получателям стали приходить сообщения странного, а порой и нецензурного содержания. Сначала приходили тестовые сообщения и письма с набором слов, затем - тексты с непристойными выражениями. Представитель Скотланд-Ярда заявил РИА Новости, что почтовый ящик взломан, но проблема была на участке стороннего провайдера.
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"Пресс-служба полиции пользуется для рассылки заявлений услугами провайдера MyNewsDesk… Мы все еще пытаемся установить, что именно произошло. Мы приносим извинения нашим подписчикам за те сообщения, которые они получили. На данном этапе мы считаем, что столкнулись с проблемой обеспечения безопасности нашего аккаунта у MyNewsDesk. Никакого взлома IT-инфраструктуры Скотланд-Ярда не было", - говорится в заявлении полиции.
Представитель MyNewsDesk Сара Линдстром подтвердила РИА Новости проблемы с рассылкой. "Наша специальная группа совместно с полицией расследует все, что касается произошедшего", - сказала она.
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