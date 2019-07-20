МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветре в субботу

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московские спасатели предупреждают жителей и гостей столицы о дожде, грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до вечера субботы, сообщается на сайте московского ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), с 15.00 до 21.00 20 июля местами по городу Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов.