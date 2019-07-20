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РИА Новости

Лидер коммунистов ДНР сообщил, что его машину заминировали

Вчера, 15:50
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Неизвестные установили взрывное устройство под автомобилем лидера "Коммунистической партии" Бориса Литвинова в Донецке, сообщил он РИА Новости.
Литвинов пояснил, что инцидент произошел 19 июля, в пятницу. Взрывное устройство, установленное под его автомобилем, не сработало по счастливой случайности.
"Это было вчера… Утром, выйдя к машине, я осмотрел ее, ничего необычного не заметил. Начал отъезжать назад и услышал характерный звук под машиной. Я остановился, проехав метров пять, вышел из машины, увидел предмет под колесом. Им оказалась гиря. От нее шли под машину веревки. Я начал внимательно смотреть, а там установлены две гранты под водительским сиденьем", - сказал Литвинов РИА Новости.
Он отметил, что автомобиль находился на охраняемой стоянке с видеонаблюдением. На записях видеокамер было видно, как неизвестный человек в капюшоне ночью подходил к автомобилю.
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Литвинов связывает покушение со своей политической деятельностью и не исключает, что к этому причастны спецслужбы Украины.
"Врагов личных я не имею. Никого, кто бы хотел мне навредить из тех, с кем я работал, тоже нет. Нет таких явных у меня врагов… Остается только одно – это политическая версия. Я являюсь автором декларации о суверенитете республики, один из организаторов республики, был управляющий делами первого совета министров, потом был председателем Верховного совета. Сейчас я возглавляю "Коммунистическую партию" Донецкой народной республики", - сказал собеседник агентства.
На вопрос корреспондента РИА Новости, могут ли быть причастные к покушению спецслужбы Украины, Борис Литвинов ответил: "Конечно, могут. Организаторы – это наши враги. Другое дело, что исполнители могут быть местными, нанятые здесь", - сказал он.
Литвинов отметил, что это уже пятое покушение на него с 2014 года. На месте происшествия побывали сотрудники правоохранительных органов, взрывное устройство изъято.
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