Лидер коммунистов ДНР сообщил, что его машину заминировали

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Неизвестные установили взрывное устройство под автомобилем лидера "Коммунистической партии" Бориса Литвинова в Донецке, сообщил он РИА Новости.

Литвинов пояснил, что инцидент произошел 19 июля, в пятницу. Взрывное устройство, установленное под его автомобилем, не сработало по счастливой случайности.

"Это было вчера… Утром, выйдя к машине, я осмотрел ее, ничего необычного не заметил. Начал отъезжать назад и услышал характерный звук под машиной. Я остановился, проехав метров пять, вышел из машины, увидел предмет под колесом. Им оказалась гиря. От нее шли под машину веревки. Я начал внимательно смотреть, а там установлены две гранты под водительским сиденьем", - сказал Литвинов РИА Новости.

Он отметил, что автомобиль находился на охраняемой стоянке с видеонаблюдением. На записях видеокамер было видно, как неизвестный человек в капюшоне ночью подходил к автомобилю.

Литвинов связывает покушение со своей политической деятельностью и не исключает, что к этому причастны спецслужбы Украины.

"Врагов личных я не имею. Никого, кто бы хотел мне навредить из тех, с кем я работал, тоже нет. Нет таких явных у меня врагов… Остается только одно – это политическая версия. Я являюсь автором декларации о суверенитете республики, один из организаторов республики, был управляющий делами первого совета министров, потом был председателем Верховного совета. Сейчас я возглавляю "Коммунистическую партию" Донецкой народной республики", - сказал собеседник агентства.

На вопрос корреспондента РИА Новости, могут ли быть причастные к покушению спецслужбы Украины, Борис Литвинов ответил: "Конечно, могут. Организаторы – это наши враги. Другое дело, что исполнители могут быть местными, нанятые здесь", - сказал он.