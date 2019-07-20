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РИА Новости

Ученый оценил перспективы добычи полезных ископаемых на Луне

Вчера, 15:46
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© Фото : Dwingeloo Radio ObservatoryОбратная сторона Луны
Обратная сторона Луны
© Фото : Dwingeloo Radio Observatory
Обратная сторона Луны. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Луне нет полезных ископаемых, которые было бы выгодно добывать при нынешнем развитии техники и везти на Землю, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
По его словам, запасы редкоземельных элементов на Земле вполне достаточны.
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А в целом общее количество типов минералов и руд на Луне во много раз меньше, чем на Земле, отметил Слюта. "На Луне встречаются минералы, которых нет на Земле. Но при этом Луна минералами бедна. Нам известно наличие на ней всего около 100 различных минералов, а на Земле — более пяти тысяч. Такое богатство связано с присутствием на планете воды. Казалось бы, Луна наш естественный спутник, но она абсолютно не похожа на Землю", — сказал он.
Сегодня во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Лунный модуль корабля "Аполлон-11" с астронавтами НАСА Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином совершил посадку на поверхности спутника Земли в 23:18 мск 20 июля 1969 года. В 5:56 мск 21 июля Армстронг первым из землян ступил на Луну.
Полную версию интервью читайте на ria.ru>>
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