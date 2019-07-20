Ученый оценил перспективы добычи полезных ископаемых на Луне

А в целом общее количество типов минералов и руд на Луне во много раз меньше, чем на Земле, отметил Слюта. "На Луне встречаются минералы, которых нет на Земле. Но при этом Луна минералами бедна. Нам известно наличие на ней всего около 100 различных минералов, а на Земле — более пяти тысяч. Такое богатство связано с присутствием на планете воды. Казалось бы, Луна наш естественный спутник, но она абсолютно не похожа на Землю", — сказал он.