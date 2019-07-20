В МВД отреагировали на жалобы участников митинга в Москве на досмотр

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Граждан, приходящих на согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве, досматривают в целях безопасности, а не для искусственного затруднения их доступа к мероприятию, в чем полицию обвиняют организаторы митинга со сцены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили агентству, что власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации.

"В целях обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах организованы досмотровые мероприятия. Организаторы мероприятия обвиняют сотрудников правоохранительных органов в искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности. Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия", - говорится в сообщении.

Участники митинга выступают за допуск независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.