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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве проходит митинг по выборам в Мосгордуму

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Согласованный митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму проходит на проспекте академика Сахарова в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили агентству, что власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации.
Среди участников акции в том числе те кандидаты, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях: Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин.
Движение по всей протяженности проспекта перекрыто, по периметру проведения акции установлены металлические заграждения, вход участников осуществляется через рамки металлоискателей. Обеспечением правопорядка занимаются сотрудники полиции и Росгвардии.
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19 июля, 16:20
Член СПЧ раскритиковал заявление Совета по выборам в Мосгордуму
Участники митинга выступают за допуск всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМосква
Популярные комментарии
Сейчас вся либеральная шелупонь Пентагона вылезет из щелей и их проплаченные"активисты"!!!
20 июля, 15:30
СБСергей Брежнев
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Безусловно, оппозиция нужна. Но у нас она такого низкого качества, что вызывает тольуюко чувство брезгливости. Кроме того, 10 тыс- - это менее процента! Зато столько крика.
20 июля, 15:46
trtamara ryzh
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