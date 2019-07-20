В Москве проходит митинг по выборам в Мосгордуму

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Согласованный митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму проходит на проспекте академика Сахарова в столице, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили агентству, что власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации.

Среди участников акции в том числе те кандидаты, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях: Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин.

Движение по всей протяженности проспекта перекрыто, по периметру проведения акции установлены металлические заграждения, вход участников осуществляется через рамки металлоискателей. Обеспечением правопорядка занимаются сотрудники полиции и Росгвардии.

Участники митинга выступают за допуск всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.