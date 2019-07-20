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РИА Новости

В Луганске координатор ОБСЕ встретился с пленными, заявили в ЛНР

Вчера, 15:19
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© РИА НовостиКоординатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш и представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева возле Луганского СИЗО после посещения военнопленных
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш и представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева возле Луганского СИЗО после посещения военнопленных
© РИА Новости
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш и представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева возле Луганского СИЗО после посещения военнопленных
ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш встретился в СИЗО в Луганске с удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами.
"Мы прибыли сегодня из Киева после встречи в Минске. Перед тем, как мы прибыли сюда, мы посетили подобные центры (места, в которых содержатся удерживаемые в связи с конфликтом в Донбассе лица - ред.) в Старобельске и Харькове", - рассказал журналистам Фриш после посещения СИЗО.
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Он уточнил, что основная цель визита - посмотреть условия содержания удерживаемых лиц в Харькове и Старобельске, а также в подконтрольном ЛНР Луганске.
"Допуск господина Фриша был осуществлен в соответствии со списком, который предоставила украинская сторона... Хочу сказать, обязательства ЛНР выполнила, поэтому нам будет, о чем разговаривать в Минске. Надеемся, данный визит, посещение господина Фриша как на территории Украины, так и на территории Луганской народной республики внесет свою лепту в достижение договоренностей по обмену незаконно удерживаемыми лицами", - заявила журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ольга КобцеваТони ФришОБСЕЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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