В Луганске координатор ОБСЕ встретился с пленными, заявили в ЛНР

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш и представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева возле Луганского СИЗО после посещения военнопленных

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш и представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева возле Луганского СИЗО после посещения военнопленных

ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш встретился в СИЗО в Луганске с удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами.

"Мы прибыли сегодня из Киева после встречи в Минске. Перед тем, как мы прибыли сюда, мы посетили подобные центры (места, в которых содержатся удерживаемые в связи с конфликтом в Донбассе лица - ред.) в Старобельске и Харькове", - рассказал журналистам Фриш после посещения СИЗО.

Он уточнил, что основная цель визита - посмотреть условия содержания удерживаемых лиц в Харькове и Старобельске, а также в подконтрольном ЛНР Луганске.

"Допуск господина Фриша был осуществлен в соответствии со списком, который предоставила украинская сторона... Хочу сказать, обязательства ЛНР выполнила, поэтому нам будет, о чем разговаривать в Минске. Надеемся, данный визит, посещение господина Фриша как на территории Украины, так и на территории Луганской народной республики внесет свою лепту в достижение договоренностей по обмену незаконно удерживаемыми лицами", - заявила журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.