Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону C-400, F-35 и Сирию

АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Майком Помпео по телефону поставки Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, участие Турции в программе производства новейших истребителей F-35, а также ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости представитель турецкого МИД в субботу.

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.