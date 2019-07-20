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РИА Новости

Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону C-400, F-35 и Сирию

Вчера, 15:16
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© AP Photo / Pool/Cem Ozdel/Turkish Foreign MinistryМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео
© AP Photo / Pool/Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео. Архивное фото
АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Майком Помпео по телефону поставки Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, участие Турции в программе производства новейших истребителей F-35, а также ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости представитель турецкого МИД в субботу.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
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"В ходе телефонного разговора Чавушоглу и Помпео обсудили F-35, С-400 и Сирию, в том числе реализацию дорожной карты по Манбиджу, ситуацию в Идлибе, зону безопасности, а также двухсторонние отношения", - сказал собеседник агентства.
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Майк ПомпеоМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
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