На выборах в парламент Японии досрочно проголосовали более 13% избирателей

ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Более 13% избирателей в Японии проголосовали досрочно на выборах в верхнюю палату парламента страны, такие данные обнародовало министерство общенациональных дел.

Всего досрочно проголосовали 14,17 миллиона человек. Это 13,3% от общего числа избирателей и на 970 тысяч (7%) больше, чем на прошлых выборах в верхнюю палату три года назад.