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РИА Новости

На выборах в парламент Японии досрочно проголосовали более 13% избирателей

Вчера, 15:07
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ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Более 13% избирателей в Японии проголосовали досрочно на выборах в верхнюю палату парламента страны, такие данные обнародовало министерство общенациональных дел.
Всего досрочно проголосовали 14,17 миллиона человек. Это 13,3% от общего числа избирателей и на 970 тысяч (7%) больше, чем на прошлых выборах в верхнюю палату три года назад.
Между тем, как сообщила телекомпания NHK, ученые-экономисты из Университета Тохоку подсчитали, что сокращение числа проголосовавших среди молодежи на 1% чревато материальным ущербом за счет недополученных страховых и прочих выплат по 78 тысяч иен (около 700 долларов) на каждого человека этого поколения по сравнению с более старшими избирателями.
Выборы в верхнюю палату парламента Японии состоятся 21 июля. Согласно последним опросам общественного мнения, лидирующие позиции занимает Либерально-демократическая партия, которую возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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