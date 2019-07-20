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РИА Новости

Российский посол встретился с советником спикера иранского парламента

Вчера, 14:57
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Советник спикера Меджлиса (парламента) Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян в субботу провел встречу с послом России в Тегеране Леваном Джагаряном, сообщает агентство Mehr.
По данным агентства, стороны обсудили двусторонние отношения, международные вопросы и последние события в регионе.
Ранее со ссылкой на агентство IRNA сообщалось, что иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Однако экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе россиян, останется на борту.
Представитель компании-судовладельца сообщил РИА Новости, что на борту танкера – трое россиян, а также граждане Филиппин, Латвии и Индии. Посольство РФ в Тегеране заявило ранее РИА Новости, что проинформировано судовладельцем, что на танкере находились россияне, продолжит выяснять детали.
Британский танкер Stena Impero
Вчера, 10:04
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