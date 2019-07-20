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РИА Новости

В Петрозаводске силачи из разных стран сдвинули танк почти на метр

Вчера, 14:56
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© Администрация Главы Республики КарелияСоревнования SCL – Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске. 20 июля 2019
Соревнования SCL – Strongman Champion League Богатыри мира в Петрозаводске. 20 июля 2019
© Администрация Главы Республики Карелия
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июл — РИА Новости. Две тройки спортсменов смогли сдвинуть танк Т-80 весом 46 тонн на набережной Петрозаводска и претендуют теперь на рекорд Гиннесса, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В субботу в Петрозаводске открылись соревнования SCL — Strongman Champion League "Богатыри мира", на которые приехали 12 силачей из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, России, Грузии и других стран.
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В первом упражнении спортсменам предстояло сдвинуть танк Т-80 весом 46 тонн.
Первые одиночные попытки участников из России и Голландии не увенчались успехом. После этого судьи провели жеребьевку, распределив спортсменов по тройкам.
Участники из России, Швеции и Англии с первой попытки сдвинули танк почти на метр. Следом их успех повторили тяжеловесы из России, Белоруссии и Латвии.

"Мы рассчитываем, что рекорды, достигнутые сегодня, смогут попасть в Книгу Гиннесса", — рассказал РИА Новости организатор соревнований в Петрозаводске Вадим Маркелов.

Площадкой для состязаний "Богатырей мира" стал уличный тренажерный зал, расположенный на набережной Онежского озера в столице Карелии. После упражнения "Тяга танка" спортсменам предстоит выполнить ряд других, чтобы в итоге определить сильнейшего в российском этапе соревнований.
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