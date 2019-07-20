В Петрозаводске силачи из разных стран сдвинули танк почти на метр

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июл — РИА Новости. Две тройки спортсменов смогли сдвинуть танк Т-80 весом 46 тонн на набережной Петрозаводска и претендуют теперь на рекорд Гиннесса, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

В субботу в Петрозаводске открылись соревнования SCL — Strongman Champion League "Богатыри мира", на которые приехали 12 силачей из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, России, Грузии и других стран.

В первом упражнении спортсменам предстояло сдвинуть танк Т-80 весом 46 тонн.

Первые одиночные попытки участников из России и Голландии не увенчались успехом. После этого судьи провели жеребьевку, распределив спортсменов по тройкам.

Участники из России, Швеции и Англии с первой попытки сдвинули танк почти на метр. Следом их успех повторили тяжеловесы из России, Белоруссии и Латвии.

"Мы рассчитываем, что рекорды, достигнутые сегодня, смогут попасть в Книгу Гиннесса", — рассказал РИА Новости организатор соревнований в Петрозаводске Вадим Маркелов.