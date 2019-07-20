Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T14:44Z
https://ria.ru/20190720/1556723705.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Правительство Британии рекомендовало судам избегать Ормузского пролива

Вчера, 14:44
356
ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании рекомендовало британским судам временно избегать прохождения через район Ормузского пролива, заявил официальный представитель канцелярии премьер-министра.
Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Минувшей ночью британский кабинет министров собрался на специальное совещание, чтобы обсудить развитие ситуации.
"Мы остаемся глубоко обеспокоенными относительно недопустимых действий Ирана, представляющих угрозу свободе мореходства. Мы рекомендовали британским кораблям некоторое время избегать прохождения этой зоны", - сказал журналистам представитель правительства.
Он также напомнил сделанное накануне заявление главы МИД Джереми Ханта о том, что Британия должным образом ответит на захват танкера.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 14:27
Зариф: действия Ирана в Персидском заливе направлены на соблюдение правил
"Мы остаемся на связи с нашими международными партнерами, на выходных будут проведены дальнейшие консультации", - сказал представитель правительства.
Инцидент со Stena Impero произошел после того, как власти британского Гибралтара 4 июля задержали иранское судно. Танкер Grace 1 был заподозрен в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер не перевозил нефть в Сирию.
2141000
Обсудить 4
Ормузский проливВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Видимо хвалёное образование в Правительстве Англии было на уровне детского сада,раз даже не знает географию данного региона!!!Так скоро у них танкеры по пескам станут ходить!!!
20 июля, 15:13
СБСергей Брежнев
1000108205
Рекомендуем
Вестминстерский дворец
Кризис отношений с Ираном усугубится, считают в британском парламенте
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф: действия Ирана в Персидском заливе направлены на соблюдение правил
В Алжире рассказали о задержании Ираном танкера Mesdar
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер, находившийся с мая в Джидде
Лента
новостей
Бахрейн
МИД Бахрейна осудил задержание Ираном британского танкера
Британский танкер Stena Impero
Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
США воспользуются эскалацией в Ормузском проливе, считает Косачев
Константин Косачев
Косачев: действия США в Ормузском проливе увеличивают риск конфликтов
Российский посол встретился с советником спикера иранского парламента
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Тегеран должен делом показать стремление к деэскалации, заявили в Лондоне
Германия осудила задержание Ираном иностранных судов в Ормузском проливе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео
Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону C-400, F-35 и Сирию
СМИ: экипаж задержанного в Иране британского танкера могут допросить
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов лично поручиться за задержанного в Швеции рэпера из США
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Британское правительство обсудило меры защиты судов в Персидском заливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28Фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
08:48В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов
Лента новостейМолния