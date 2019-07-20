Правительство Британии рекомендовало судам избегать Ормузского пролива

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании рекомендовало британским судам временно избегать прохождения через район Ормузского пролива, заявил официальный представитель канцелярии премьер-министра.

Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Минувшей ночью британский кабинет министров собрался на специальное совещание, чтобы обсудить развитие ситуации.

"Мы остаемся глубоко обеспокоенными относительно недопустимых действий Ирана, представляющих угрозу свободе мореходства. Мы рекомендовали британским кораблям некоторое время избегать прохождения этой зоны", - сказал журналистам представитель правительства.

Он также напомнил сделанное накануне заявление главы МИД Джереми Ханта о том, что Британия должным образом ответит на захват танкера.

"Мы остаемся на связи с нашими международными партнерами, на выходных будут проведены дальнейшие консультации", - сказал представитель правительства.

Инцидент со Stena Impero произошел после того, как власти британского Гибралтара 4 июля задержали иранское судно. Танкер Grace 1 был заподозрен в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.