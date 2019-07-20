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РИА Новости

МИД Бахрейна осудил задержание Ираном британского танкера

Вчера, 14:45
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© Flickr / CosmoPoliticianБахрейн
Бахрейн
© Flickr / CosmoPolitician
Бахрейн. Архивное фото
КАИР, 20 июл - РИА новости. МИД Бахрейна осудил задержание Ираном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero и призвал незамедлительно освободить судно, говорится в сообщении бахрейнского информагентства.
"МИД Королевства Бахрейн решительно осуждает задержание нефтяного танкера из Великобритании в Ормузском проливе, призывает Иран воздержаться от подобных повторяющихся опасных и враждебных действий и незамедлительно освободить танкер Stena Impero", - говорится в сообщении.
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При этом Бахрейн призвал международное сообщество принять необходимые меры для сдерживания Ирана, его принуждения к соблюдению международного права и соглашений, связанных с морским судоходством.
Ранее иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббаса.
По информации властей Исламской Республики, на борту танкера находятся 18 индийцев, а также граждане России, Латвии, Филиппин.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф позже заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил.
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