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РИА Новости

Иркутские власти рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от паводка

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
ИРКУТСК, 20 июл — РИА Новости. Почти 99 процентов пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременную выплату в десять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
По данным ведомства, единовременную матпомощь получили 37 683 человека, компенсацию за частичную потерю имущества в 50 тысяч рублей — 3942, а выплату за полную потерю имущества в 100 тысяч — 10 943 человека.
Еще 77 человек получили от 200 до 400 тысяч рублей компенсации за вред здоровью — в зависимости от тяжести состояния. Семьям 18 погибших при наводнении выделили по миллиону рублей.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населенных пунктов — почти 11 тысяч домов, три с половиной тысячи из которых не подлежат восстановлению. Наводнение разрушило 11 мостов, размыло 48 участков дорог. Наибольший ущерб стихия нанесла Нижнеудинску и Тулуну.
Погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали 38 тысяч человек.
Накануне в регионе побывал президент Владимир Путин. Он остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка, в частности — обратил внимание на жалобы пострадавших на то, что они не могут получить материальную помощь. Глава государства поручил максимально быстро разобраться с этой проблемой, а также потребовал от властей не допускать хамства в отношении людей.
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
Популярные комментарии
К сожалению многие чиновники республик, краев, областей пока волшебного пенделя от Путина или из Кремля не получат, работать не начинают хотя бы хоть-как-то.
20 июля, 16:51
pp1887261
1313012
Пока пинка не получили, не зашевелились.
20 июля, 15:16
Арсений Понфиленко
1531000
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