Иркутские власти рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от паводка

ИРКУТСК, 20 июл — РИА Новости. Почти 99 процентов пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременную выплату в десять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По данным ведомства, единовременную матпомощь получили 37 683 человека, компенсацию за частичную потерю имущества в 50 тысяч рублей — 3942, а выплату за полную потерю имущества в 100 тысяч — 10 943 человека.

Еще 77 человек получили от 200 до 400 тысяч рублей компенсации за вред здоровью — в зависимости от тяжести состояния. Семьям 18 погибших при наводнении выделили по миллиону рублей.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населенных пунктов — почти 11 тысяч домов, три с половиной тысячи из которых не подлежат восстановлению. Наводнение разрушило 11 мостов, размыло 48 участков дорог. Наибольший ущерб стихия нанесла Нижнеудинску и Тулуну.

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Погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали 38 тысяч человек.