Генпрокурор Украины заявил о горячих версиях в деле об убийстве Шеремета

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. "Горячие версии" есть в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Ранее Зеленский попросил генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ доложить 23 июля о ходе расследования убийства Шеремета.
"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное", - написал Луценко в Facebook.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.