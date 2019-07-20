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РИА Новости

Генпрокурор Украины заявил о горячих версиях в деле об убийстве Шеремета

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. "Горячие версии" есть в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Ранее Зеленский попросил генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ доложить 23 июля о ходе расследования убийства Шеремета.
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"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное", - написал Луценко в Facebook.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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