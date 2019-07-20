Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T14:30Z
https://ria.ru/20190720/1556723489.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155632/73/1556327320_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_65d69f69ee965b8d9e8f959368582685.jpg
РИА Новости

В ДНР осудили продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ

Вчера, 14:30
266
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВладелец гаража в Горловке, разрушенного вследствие обстрела, демонстрирует фрагмент двери с отверстиями от снарядов. 8 июля 2019
Владелец гаража в Горловке, разрушенного вследствие обстрела, демонстрирует фрагмент двери с отверстиями от снарядов. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Продолжая обстрел в Донбассе украинские силовики демонстрируют нежелание соблюдать предстоящее перемирие, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по республике более 100 мин и артснарядов.
Глава ДНР Денис Пушилин
Вчера, 12:22
Глава ДНР скептически относится к соблюдению Киевом нового перемирия
"Продолжающимися обстрелами украинская сторона наглядно демонстрирует абсолютное нежелание соблюдать предстоящее перемирие. Ярким тому подтверждением является усиление обстрелов украинскими террористами мирных поселков, в результате чего 18 июля погибла женщина", - сказал Безсонов.
Он отметил, что подразделения ДНР "придерживаются курса мирного урегулирования и готовы к соблюдению обязательств по прекращению огня".
"Надеемся, что Украина, принявшая на себя такие же обязательства, будет добросовестно соблюдать перемирие и предпримет дополнительные меры по его обеспечению", - добавил Безсонов.
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Вчера, 09:52
Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Контактная группа по Донбассу на встрече в Минске в среду согласовала новое перемирие в регионе с 21 июля. Впервые оно было дополнено дополнительными мерами его контроля. Среди них публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
210043
Обсудить 0
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Поселок Красногоровка под Донецком
ДНР обвинила "Правый сектор"* в обстреле города, подконтрольного Киеву
РИА
Новости
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР скептически относится к соблюдению Киевом нового перемирия
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео
Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону C-400, F-35 и Сирию
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве
Генпрокурор Украины заявил о горячих версиях в деле об убийстве Шеремета
Лента
новостей
Последствия обстрела Первомайска
ЛНР потребовала провести расследование обстрела Первомайска
Народная милиция ЛНР
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
Наблюдатели на избирательном участке в Киеве во время голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
На Украине начались досрочные выборы в Раду
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш и представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева возле Луганского СИЗО после посещения военнопленных
В Луганске координатор ОБСЕ встретился с пленными, заявили в ЛНР
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф: действия Ирана в Персидском заливе направлены на соблюдение правил
Константин Косачев
Косачев: действия США в Ормузском проливе увеличивают риск конфликтов
Правительство Британии рекомендовало судам избегать Ормузского пролива
В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов
Лидер коммунистов ДНР сообщил, что его машину заминировали
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28Фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
08:48В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов
Лента новостейМолния