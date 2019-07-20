В ДНР осудили продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ

Владелец гаража в Горловке, разрушенного вследствие обстрела, демонстрирует фрагмент двери с отверстиями от снарядов. 8 июля 2019

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Продолжая обстрел в Донбассе украинские силовики демонстрируют нежелание соблюдать предстоящее перемирие, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по республике более 100 мин и артснарядов.

"Продолжающимися обстрелами украинская сторона наглядно демонстрирует абсолютное нежелание соблюдать предстоящее перемирие. Ярким тому подтверждением является усиление обстрелов украинскими террористами мирных поселков, в результате чего 18 июля погибла женщина", - сказал Безсонов.

Он отметил, что подразделения ДНР "придерживаются курса мирного урегулирования и готовы к соблюдению обязательств по прекращению огня".

"Надеемся, что Украина, принявшая на себя такие же обязательства, будет добросовестно соблюдать перемирие и предпримет дополнительные меры по его обеспечению", - добавил Безсонов.

Контактная группа по Донбассу на встрече в Минске в среду согласовала новое перемирие в регионе с 21 июля. Впервые оно было дополнено дополнительными мерами его контроля. Среди них публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.