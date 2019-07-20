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РИА Новости

Косачев: действия США в Ормузском проливе увеличивают риск конфликтов

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ни Вашингтон, ни Тегеран не заинтересованы в реальной войне, но действия США в Ормузском проливе увеличивают риск конфликтов в регионе, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее 20 июля Центральное командование США сообщило, что занимается разработкой международной операции под названием "Страж", которая призвана сделать морские пути на Ближнем Востоке более безопасными.
"Не думаю, что это (усиление военного присутствия США в регионе) резко усилит вероятность военного конфликта – ни Иран, ни США по большому счету не заинтересованы в реальной войне. Однако "игра на нервах" и повышение ставок будут продолжаться, и здесь самым опасным становится фактор случайности и его трактовки сторонами, а также провокации третьих сил", - написал Косачев в Facebook.
Он отметил, что США имеют право проводить свои маневры в международных водах.
Британский танкер Stena Impero
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В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
"Но история учит, что появление американских военных группировок в любом регионе – это давно уже не столько фактор безопасности, сколько усиление риска конфликтов. Еще весной США объявили КСИР террористической организацией, а Иран в ответ назвал террористами Центральное командование США на Ближнем Востоке. Мы видим продолжение этой "позиционной войны" с неясным продолжением, остается надеяться на благоразумие ее сторон. Не самый надежный элемент во всей конфигурации", - считает глава международного комета СФ.
Ранее иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, участвовавшего в инциденте с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббаса.
По информации властей Исламской Республики, на борту танкера находятся 18 индийцев, а также граждане России, Латвии, Филиппин.
Посольство РФ в Тегеране заявило ранее РИА Новости, что проинформировано судовладельцем, что на танкере, задержанном в Ормузском проливе, находились россияне, продолжит выяснять детали произошедшего.
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Ормузский проливКонстантин КосачевСШАВ мире
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