ДНР обвинила "Правый сектор"* в обстреле города, подконтрольного Киеву

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Обстрел подконтрольной Киеву Красногоровки, при котором погиб мирный житель, велся с позиций украинских силовиков, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"По имеющейся у нас информации, обстрел дома из СПГ-9 был произведен со стороны бывшего техникума, расположенного в 500 метрах на той же улице и используемого как совместный опорный пункт ВСУ и "Правого сектора"*", — сказал он.

По словам Безсонова, огонь открыли боевики "Правого сектора"*, чтобы затем переложить вину на ДНР, а также создать повод для ведения огня по территории республики.

Украинские следователи, работавшие на месте происшествия, уже установили этот факт, кроме того, его подтверждают показания местных жителей, добавил глава пресс-службы. Сейчас ведется розыск стрелявшего националиста, отметил он.

"Надеемся, что украинские следственные органы проявят настойчивость и добьются объективного расследования преступления", — заключил Безсонов.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки силовики открывали огонь 18 раз, выпустив по республике более 100 мин и снарядов.

С полуночи 21 июля в Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске. Впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы о прекращении огня.