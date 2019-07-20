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РИА Новости

ДНР обвинила "Правый сектор"* в обстреле города, подконтрольного Киеву

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоселок Красногоровка под Донецком
Поселок Красногоровка под Донецком
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поселок Красногоровка под Донецком. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Обстрел подконтрольной Киеву Красногоровки, при котором погиб мирный житель, велся с позиций украинских силовиков, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"По имеющейся у нас информации, обстрел дома из СПГ-9 был произведен со стороны бывшего техникума, расположенного в 500 метрах на той же улице и используемого как совместный опорный пункт ВСУ и "Правого сектора"*", — сказал он.
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Бей своих, чтобы чужие боялись. Как украинские силовики воюют сами с собой
По словам Безсонова, огонь открыли боевики "Правого сектора"*, чтобы затем переложить вину на ДНР, а также создать повод для ведения огня по территории республики.
Украинские следователи, работавшие на месте происшествия, уже установили этот факт, кроме того, его подтверждают показания местных жителей, добавил глава пресс-службы. Сейчас ведется розыск стрелявшего националиста, отметил он.
"Надеемся, что украинские следственные органы проявят настойчивость и добьются объективного расследования преступления", — заключил Безсонов.
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В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны силовиков
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки силовики открывали огонь 18 раз, выпустив по республике более 100 мин и снарядов.
С полуночи 21 июля в Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске. Впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы о прекращении огня.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот и лупят по своим а обвиняют ополченцев .
20 июля, 14:24
ppavelsmetkin
1700002
Доиграются. Басурин спецом для Зеленского сказал: успокойте правосеков или этим займёмся мы.
20 июля, 14:45
nnail0070
1300001
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