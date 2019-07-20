Комитет избирателей Украины зафиксировал массовые нарушения в день тишины

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщили о массовых фактах нарушений действующего законодательства в день тишины перед внеочередными парламентскими выборами, сообщила в субботу пресс-служба Комитета в Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщили о массовых фактах нарушений действующего законодательства в день тишины перед внеочередными парламентскими выборами, сообщила в субботу пресс-служба Комитета в Facebook

Начиная с полуночи, на Украине полностью запрещена предвыборная агитация, а коммунальные службы должны заранее снять расклеенные в публичных местах агитационные материалы.

"Несмотря на законодательный запрет, 20 июля в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Также за эти дни были размещены новые билборды, не имеющие исходных данных, но при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий", - говорится в сообщении.

Наблюдатели сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. "Также реклама кандидатов и партий активно присутствует в сети интернет", - отметили в пресс-службе.

Так, по данным комитета, специально ко дню тишины в ряде областей некоторые партии разместили билборды без упоминания названия партии, однако выполненных в узнаваемой партийной стилистике.

Кроме того, некоторую рекламу просто не успели снять.

"На Закарпатье в день тишины от имени одного из кандидатов рассылают агитационные смс. Такие смс получили в субботу утром, 20 июля, сразу двое краткосрочных наблюдателя Комитета избирателей Украины в Закарпатской области", - отметили в пресс-службе.