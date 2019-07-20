В посольстве подтвердили, что на Stena Impero находятся трое россиян

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Тегеране пока не установило связь с тремя россиянами, находящимися на борту задержанного танкера Stena Impero, они остаются на борту судна, но дипмиссия находится в контакте с иранскими властями по инциденту, заявил РИА Новости пресс-атташе Андрей Ганенко.

"Действительно, на танкере находятся трое российских граждан – это два вторых механика и один электромеханик. На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранцами", - сказал Ганенко.