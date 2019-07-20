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РИА Новости

В посольстве подтвердили, что на Stena Impero находятся трое россиян

Вчера, 13:54
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© REUTERSБританский танкер Stena Impero
Британский танкер Stena Impero
© REUTERS
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Тегеране пока не установило связь с тремя россиянами, находящимися на борту задержанного танкера Stena Impero, они остаются на борту судна, но дипмиссия находится в контакте с иранскими властями по инциденту, заявил РИА Новости пресс-атташе Андрей Ганенко.
"Действительно, на танкере находятся трое российских граждан – это два вторых механика и один электромеханик. На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранцами", - сказал Ганенко.
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"Связи у посольства с нашими гражданами пока нет, ее установить не удается, но мы находимся в контакте с иранской стороной по этому вопросу", - добавил дипломат.
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