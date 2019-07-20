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РИА Новости

СМИ: экипаж задержанного в Иране британского танкера могут допросить

Вчера, 13:40
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Иранские власти могут допросить 23 членов экипажа задержанного британского танкера Stena Impero, передает агентство ISNA.
"При необходимости и по требованию судебных органов экипаж может быть вызван для проведения технических и специальных допросов", - приводит агентство слова генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура.
Он также добавил, что задержанный танкер не перевозил никакого груза.
Ранее со ссылкой на агентство IRNA сообщалось, что иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Однако экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе россиян, останется на борту.
Британский танкер Stena Impero
Вчера, 10:04
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Представитель компании-судовладельца сообщил РИА Новости, что на борту танкера – трое россиян, а также граждане Филиппин, Латвии и Индии. Посольство РФ в Тегеране заявило ранее РИА Новости, что проинформировано судовладельцем, что на танкере, задержанном в Ормузском проливе, находились россияне, продолжит выяснять детали.
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