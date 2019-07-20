СМИ: экипаж задержанного в Иране британского танкера могут допросить

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Иранские власти могут допросить 23 членов экипажа задержанного британского танкера Stena Impero, передает агентство Иранские власти могут допросить 23 членов экипажа задержанного британского танкера Stena Impero, передает агентство ISNA

"При необходимости и по требованию судебных органов экипаж может быть вызван для проведения технических и специальных допросов", - приводит агентство слова генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура.

Он также добавил, что задержанный танкер не перевозил никакого груза.

Ранее со ссылкой на агентство IRNA сообщалось, что иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Однако экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе россиян, останется на борту.