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РИА Новости

В России планируют изменить законодательство об охотничьих хозяйствах

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Павел ЛисицынМужчины во время охоты
Мужчины во время охоты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Мужчины во время охоты. Архивное фото
НИЖНЯЯ ЖЕМТАЛА (Кабардино-Балкария), 20 июл – РИА Новости. Законодательство об охотничьих хозяйствах в России в ближайшее время ждут большие изменения, сообщил министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин.
"Большие изменения у нас в охотничьем направлении будут. В ближайшее время будут приняты законы, которые позволят и иностранным охотникам в том числе приезжать на территорию России и чувствовать себя не хуже, чем в Европе", - сказал Кобылкин в субботу во время визита в Кабардино-Балкарию.
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Он отметил, что в отрасли также ожидаются изменения в нормативно-правовых актах. "Мы проектно подошли к этому направлению, меняем "нормативку". Поэтому, думаю, в ближайшие годы охотхозяйства России значительно изменятся", - добавил министр.
Кобылкин также принял участие в прошедшей в Черекском районе КБР церемонии выпуска в дикую природу 100 уток-крякв и 100 северокавказских фазанов.
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Дмитрий КобылкинРоссияОбщество
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