В России планируют изменить законодательство об охотничьих хозяйствах

"Большие изменения у нас в охотничьем направлении будут. В ближайшее время будут приняты законы, которые позволят и иностранным охотникам в том числе приезжать на территорию России и чувствовать себя не хуже, чем в Европе", - сказал Кобылкин в субботу во время визита в Кабардино-Балкарию.