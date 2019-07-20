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РИА Новости

В липецкий облизбирком подал документы первый кандидат в губернаторы

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Липецкой области приняла документы на регистрацию кандидатом на пост главы администрации региона от члена "Справедливой России" Ларисы Ксенофонтовой, сообщила в субботу журналистам ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.
На выборы главы администрации Липецкой области заявились девять человек: член КПРФ Сергей Токарев, выдвиженец ПАРНАС Олег Хомутинников, член "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова, представитель Аграрной партии Евгений Третьяков, беспартийный врио главы администрации региона Игорь Артамонов, делегированный "Единой Россией", а также представитель ЛДПР Александр Шерин, "Казачьей партии" - Вадим Давыдов, "Патриотов России" - Андрей Григорьев, партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
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Документы для регистрации кандидатов избирком принимает с 14 по 24 июля. Кандидаты сдают в комиссию листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Каждому кандидату потребуется собрать не менее 163 и не более 171 подписи.
Затем комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям федерального и областного законодательства и принимает решение о регистрации или отказе.
"Лариса Ксенофонтова, выдвинутая на пост главы области региональным отделением политической партии "Справедливая Россия" в Липецкой области, представила в областную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации", - сказала Которова.
По ее данным, Ксенофонтова собрала в 18 муниципальных образованиях Липецкой области 171 подпись.
"Лариса Ксенофонтова также подала сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это – заместитель председателя Липецкого городского совета депутатов Евдокия Бычкова, генеральный директор ООО "Агрореммаш"  Антон Курочкин и директор ООО "Первая Медицинская Клиника" Владимир Столповский", - сообщила Которова.
По ее словам, с сегодняшнего дня избирательная комиссия Липецкой области начала проверку представленного пакета документов, которая продлится до 10 дней.
Окончательный список кандидатов станет известен не позднее 2 августа.
Выборы главы администрации Липецкой области пройдут 8 сентября.
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