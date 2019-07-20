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РИА Новости

В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о краудфандинге

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Рядовые граждане смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Соответствующая норма, по его словам, содержится в последней версии законопроекта о краудфандинге, который готовится комитетом ко второму чтению. "Второе чтение возможно 23 июля, третье – 24 или 25 июля", - допускает депутат.
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Согласно этому документу, с которым ознакомилось РИА Новости, оператор инвестплатформы (ОПИ) может предоставить возможность физлицу инвестировать в течение одного года его средства через эту платформу с учетом его инвестиций в тот же период через другие инвестплатформы, в сумме не более 600 тысяч рублей, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами.
Это ограничение не будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, физлиц - квалифицированных инвесторов, а также на граждан, которые приобретают утилитарные цифровые права (УЦП) по договорам инвестирования, заключенным с публичным акционерным обществом.
Законопроект регулирует отношения, возникающие в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг), определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ, регулирует возникновение и обращение утилитарных цифровых прав, а также выдачу и обращение удостоверяющих их ценных бумаг.
К УЦП относятся права требовать: выполнения работ и оказания услуг; передачи вещей; передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и использования таких результатов. УЦП не может являться право требовать имущество, права на которое подлежат госрегистрации, либо сделки с которым подлежат госрегистрации или нотариальному удостоверению.
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