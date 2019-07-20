Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T13:14Z
https://ria.ru/20190720/1556722497.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155569/28/1555692864_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_768a028ff33cd8a68b4659c662600077.jpg
РИА Новости

На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов

Вчера, 13:14
5262
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Железная дорога. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл - РИА Новости. При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Ранее представитель регионального управления МЧС сообщил РИА Новости о сходе грузового поезда в Приуральском районе ЯНАО. В ведомстве отмечали, что всего в составе находилось 47 вагонов, в том числе с углем, однако сколько из них сошло с рельсов, не уточнялось. По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Вагоны с углем
9 июля, 14:30
В Хакасии сошли с рельсов девять вагонов с углем
Как подчеркнули в пресс-службе СЖД, "произошел сход 13 вагонов", работает оперативный штаб, на место выехала специальная комиссия. В компании подтвердили озвученные ранее МЧС сведения о задержке пассажирского поезда №209 "Лабытнанги - Москва", который вернется в пункт отправления в связи с инцидентом.
В администрации Лабытнанги уточнили, что задержка может составить до 10 часов.
"Иногородние пассажиры будут размещены в гостинице "Семь лиственниц". Все, что потребуется для оказания помощи, организуем", - приводит пресс-служба мэрии слова главы муниципалитета Марины Тресковой.
223534
Обсудить 0
ЯмалПроисшествия
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Лента
новостей
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Самолеты Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Иркутские власти рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от паводка
Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже. 16 июля 2019
Американский миллиардер предсказал девальвацию доллара
Митинг ЛДПР в Москве
Кандидата от ЛДПР в Волгоградскую облдуму сняли с выборов
Флаг Германии на здании Рейхстага
Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице
10:20Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28СМИ: фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
Лента новостейМолния