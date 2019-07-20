На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл - РИА Новости. При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Ранее представитель регионального управления МЧС сообщил РИА Новости о сходе грузового поезда в Приуральском районе ЯНАО. В ведомстве отмечали, что всего в составе находилось 47 вагонов, в том числе с углем, однако сколько из них сошло с рельсов, не уточнялось. По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Как подчеркнули в пресс-службе СЖД, "произошел сход 13 вагонов", работает оперативный штаб, на место выехала специальная комиссия. В компании подтвердили озвученные ранее МЧС сведения о задержке пассажирского поезда №209 "Лабытнанги - Москва", который вернется в пункт отправления в связи с инцидентом.

В администрации Лабытнанги уточнили, что задержка может составить до 10 часов.