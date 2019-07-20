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РИА Новости

В Госдуме пообещали защитить россиян на задержанном в Иране танкере

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия будет защищать россиян, находящихся на задержанном британском танкере, а также предпринимать меры для того, чтобы их освободить, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
Ранее телеканал PressTV сообщил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что он задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. На борту задержанного Ираном танкера Stena Impero находятся трое россиян, заявил РИА Новости представитель британской Northern Marine Management. Компания также проинформировала об этом посольство РФ в Тегеране.
Британский танкер Stena Impero
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"Мы своих граждан не должны оставлять ни при каких условиях, чтобы ни произошло, по каким бы причинам они ни были там задержаны где-то. Мы должны каждый раз сначала их защитить, а потом принимать меры. А в данном случае мы, конечно, будем их защищать и пытаться освободить", - сказал РИА Новости Чепа.
По мнению парламентария, ситуация с задержанным танкером есть продолжение нагнетания обстановки вокруг Ирана со стороны США.
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Алексей ЧепаГосдума РФВеликобританияРоссияИранВ мире
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