В Госдуме пообещали защитить россиян на задержанном в Иране танкере

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия будет защищать россиян, находящихся на задержанном британском танкере, а также предпринимать меры для того, чтобы их освободить, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

"Мы своих граждан не должны оставлять ни при каких условиях, чтобы ни произошло, по каким бы причинам они ни были там задержаны где-то. Мы должны каждый раз сначала их защитить, а потом принимать меры. А в данном случае мы, конечно, будем их защищать и пытаться освободить", - сказал РИА Новости Чепа.