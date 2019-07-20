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РИА Новости

Пострадавшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста доставили в лагерь

Вчера, 12:55
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НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали в альплагерь альпиниста из Белгородской области, который получил травмы, сорвавшись во время восхождения в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Черекском районе на горе Джанги-тау на высоте 3400 метров при восхождении сорвался альпинист, уроженец Белгородской области 1971 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести. На место происшествия выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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"В 12.10 мск в субботу пострадавшего эвакуировали в альплагерь "Безенги". Ожидается прибытие коммерческого вертолета для его эвакуации в республиканскую больницу в Нальчике", - сказал собеседник агентства.
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