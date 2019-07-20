В Псковской области нашли более 300 артефактов эпохи викингов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Археологи сделали на поселении Горожане в Псковской области более 350 находок, рассказали РИА Новости в экспедиции "Горожане-2019".
"Очевидно, что будет больше, поскольку полевые работы продолжаются. Среди находок восемь арабских монет-дирхемов, а также другие предметы импорта, преимущественно бусы, предметы вооружения, украшения и прочие", — сказал собеседник агентства.
Средневековое поселение Горожане в Новосокольническом районе — яркий памятник эпохи викингов с хорошо сохранившимися культурными отложениями. В X веке здесь проходил торговый путь из варяг в греки. Археологи исследуют поселение с 2016 года, раскопки проходят при поддержке фонда "История Отечества". До того на этой территории удалось обнаружить более 800 вещей — монет, весовых гирек, украшений, элементов оружия и кузнечных принадлежностей. Все объекты передал археологическому центру Псковской области местный житель.
Пресс-служба областной администрации отмечает, что в рамках экспедиции организована летняя полевая школа для студентов из России, Белоруссии и Эстонии — из Псковского, Санкт-Петербургского, Полоцкого и Тартуского университетов. В раскопках также участвуют волонтеры из Псковской области и других регионов России. Экспедиция проходит в две смены, вторая завершится 25 июля. Одновременно на участке работают до 35 человек. Кроме того, для участников полевой школы проводятся теоретические и практические занятия по полевой археологии, экскурсии по археологическим объектам юга Псковской области, встречи со специалистами-археологами из ведущих научных центров.
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