В Псковской области нашли более 300 артефактов эпохи викингов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Археологи сделали на поселении Горожане в Псковской области более 350 находок, рассказали РИА Новости в экспедиции "Горожане-2019".

"Очевидно, что будет больше, поскольку полевые работы продолжаются. Среди находок восемь арабских монет-дирхемов, а также другие предметы импорта, преимущественно бусы, предметы вооружения, украшения и прочие", — сказал собеседник агентства.

Средневековое поселение Горожане в Новосокольническом районе — яркий памятник эпохи викингов с хорошо сохранившимися культурными отложениями. В X веке здесь проходил торговый путь из варяг в греки. Археологи исследуют поселение с 2016 года, раскопки проходят при поддержке фонда "История Отечества". До того на этой территории удалось обнаружить более 800 вещей — монет, весовых гирек, украшений, элементов оружия и кузнечных принадлежностей. Все объекты передал археологическому центру Псковской области местный житель.