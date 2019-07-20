Замглавы самарского УФСИН арестовали по делу о крупной взятке

САРАТОВ, 20 июл — РИА Новости. Суд в Самарской области арестовал первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Дениса Шматова, задержанного по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает областной главк Следственного комитета.

О задержании Шматова с поличным рассказал ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн. По версии следствия, накануне первый замглавы УФСИН получил во дворе дома по улице Арцыбушевской взятку в 520 тысяч рублей. За это он должен был поспособствовать улучшению бытовых условий для осужденных в исправительной колонии № 15.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.