Власти ДНР планируют возобновить работу стадиона "Донбасс арена"

СЕДОВО, 20 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в планах ДНР – возобновить работу стадиона "Донбасс арена" в Донецке.

Стадион "Донбасс арена" был открыт в Донецке в 2009 году. Стоимость его строительства составила около 400 миллиардов долларов. Он мог вмещать более 50 тысяч человек. На стадионе в 2012 году прошли матчи чемпионата Европы по футболу. УЕФА признали "Донбасс арену" лучшим стадионом Евро-2012. С началом конфликта в Донбассе стадион приостановил работу. Осенью 2014 года в результате обстрела он был поврежден.

"Есть еще много сложностей. Вы знаете, что он пострадал от обстрела. Но сейчас эта работа ведется. Заведения, которые находятся внутри, работают и сейчас, а задействование стадиона в полной мере, как нам хотелось бы, тоже возможно, и оно стоит в планах, причем не в самых далеких", - сказал Пушилин на встрече с молодежью республики, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы стадиона.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.