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РИА Новости

Власти ДНР планируют возобновить работу стадиона "Донбасс арена"

Вчера, 12:41
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© Фото : аккаунт Гуманитарный штаб "Поможем" на FacebookСтадион "Донбасс Арена" в Донецке
Стадион Донбасс Арена в Донецке
© Фото : аккаунт Гуманитарный штаб "Поможем" на Facebook
Стадион "Донбасс Арена" в Донецке. Архивное фото
СЕДОВО, 20 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в планах ДНР – возобновить работу стадиона "Донбасс арена" в Донецке.
Стадион "Донбасс арена" был открыт в Донецке в 2009 году. Стоимость его строительства составила около 400 миллиардов долларов. Он мог вмещать более 50 тысяч человек. На стадионе в 2012 году прошли матчи чемпионата Европы по футболу. УЕФА признали "Донбасс арену" лучшим стадионом Евро-2012. С началом конфликта в Донбассе стадион приостановил работу. Осенью 2014 года в результате обстрела он был поврежден.
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"Есть еще много сложностей. Вы знаете, что он пострадал от обстрела. Но сейчас эта работа ведется. Заведения, которые находятся внутри, работают и сейчас, а задействование стадиона в полной мере, как нам хотелось бы, тоже возможно, и оно стоит в планах, причем не в самых далеких", - сказал Пушилин на встрече с молодежью республики, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы стадиона.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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