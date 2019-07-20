Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания. Об этом сообщил новый гендиректор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия.

Он отметил, что эта позиция совпадает с мнением нового владельца "Рустави 2" и заключается в том, чтобы не увольнять никого из нынешних сотрудников.

"В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником (работы Габунии на "Рустави 2". — Прим. ред.). Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах", — цитирует Салию Sputnik Грузия

Журналисты, в свою очередь, предложили Салии создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании.

Скандал в эфире

Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России. Поступок ведущего возмутил зрителей. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить Габунию и гендиректора телеканала Николоза Гварамию. Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, но не стало его увольнять и отказалось извиняться.