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РИА Новости

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

Вчера, 12:37
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© Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2"Георгий Габуния
Георгий Габуния
© Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания. Об этом сообщил новый гендиректор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия.
Он отметил, что эта позиция совпадает с мнением нового владельца "Рустави 2" и заключается в том, чтобы не увольнять никого из нынешних сотрудников.
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"В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником (работы Габунии на "Рустави 2". — Прим. ред.). Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах", — цитирует Салию Sputnik Грузия.
Журналисты, в свою очередь, предложили Салии создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании.

Скандал в эфире

Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России. Поступок ведущего возмутил зрителей. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить Габунию и гендиректора телеканала Николоза Гварамию. Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, но не стало его увольнять и отказалось извиняться.
Российский МИД назвал выходку Габунии беспрецедентной по низости. Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии, но Путин эту инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу". А по поводу предложений возбудить против журналиста уголовное дело президент заметил, что это сделает ему "много чести".
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Рустави 2ГрузияВ мире
Популярные комментарии
Он высказал мнение большинства людей, конечно в не положенном ввиде и прямом эфире. Тут конечно не правильно
20 июля, 13:06
Саня Атмайкин
33112044
Дался тебе этот Путин, сильно задел?
20 июля, 14:06
Козьма Прутков
211201112
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