Зеленский попросил силовиков отчитаться о расследовании убийства Шеремета

КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попросил силовиков доложить 23 июля о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
"Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал Зеленский в Facebook.
Ранее в субботу активисты и журналисты собрались в Киеве на акцию по случаю третьей годовщины убийства Шеремета. Участие в акции приняли временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, депутаты и бывшие коллеги Шеремета. Все они отметили, что расследование убийства Павла движется очень медленно.