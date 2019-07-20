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РИА Новости

Зеленский попросил силовиков отчитаться о расследовании убийства Шеремета

Вчера, 12:37
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попросил силовиков доложить 23 июля о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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"Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал Зеленский в Facebook.
Ранее в субботу активисты и журналисты собрались в Киеве на акцию по случаю третьей годовщины убийства Шеремета. Участие в акции приняли временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, депутаты и бывшие коллеги Шеремета. Все они отметили, что расследование убийства Павла движется очень медленно.
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Владимир ЗеленскийПавел ШереметУкраинаВ мире
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