В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Дымка от лесных пожаров вновь вернулась в Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

"Дымка над городом из-за лесных пожаров на севере края. Из-за слабого ветра, хотя и прошел дождь… МЧС со своей стороны держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что содержание частиц РМ2,5 превышает гигиенический норматив в 1,2-2,3 раза, а РМ10 – в 1,2 раза. Превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, взвешенных частиц в атмосфере не зарегистрировано.

По данным Лесопожарного центра в Красноярске в крае действует 112 лесных пожаров на общей площади более 351 тысячи гектаров, в том числе коло 346 тысяч гектаров – в зоне контроля. Очаги зафиксированы в Эвенкийском, Таймырском, Абанском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 222 человек, задействовано 14 единиц техники.