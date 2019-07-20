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РИА Новости

В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Тушение лесных пожаров. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Дымка от лесных пожаров вновь вернулась в Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
"Дымка над городом из-за лесных пожаров на севере края. Из-за слабого ветра, хотя и прошел дождь… МЧС со своей стороны держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что содержание частиц РМ2,5 превышает гигиенический норматив в 1,2-2,3 раза, а РМ10 – в 1,2 раза. Превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, взвешенных частиц в атмосфере не зарегистрировано.
По данным Лесопожарного центра в Красноярске в крае действует 112 лесных пожаров на общей площади более 351 тысячи гектаров, в том числе коло 346 тысяч гектаров – в зоне контроля. Очаги зафиксированы в Эвенкийском, Таймырском, Абанском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 222 человек, задействовано 14 единиц техники.
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Несколько дней назад в Красноярске и других районах уже фиксировалась дымка и превышение гигиенических нормативов по загрязненности атмосферы из-за лесных пожаров Красноярском крае и Иркутской области. Однако в понедельник главк МЧС сообщил о рассеивании дымки.
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