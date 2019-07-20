SpaceX впервые запустит к МКС грузовой корабль, дважды побывавший в космосе

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Грузовой корабль Dragon, который 24 июля отправится на Международную космическую станцию (МКС), ранее уже дважды побывал в космосе, сообщила компания SpaceX.

Ранее НАСА сообщило о переносе запуска Dragon с 21 на 24 июля. Старт корабля на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал планируется в 18.24 по восточному американскому времени (25 июля в 1.24 мск), его прибытие на МКС - 26 июля.

В Twitter компании SpaceX отметили, что летящий 24 июля корабль Dragon уже бывал в космосе в апреле 2015 года и в декабре 2017 года.

Впервые SpaceX отправляет один и тот же корабль в космос в третий раз. До этого шесть кораблей Dragon слетали на орбиту по два раза.