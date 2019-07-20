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РИА Новости

SpaceX впервые запустит к МКС грузовой корабль, дважды побывавший в космосе

Вчера, 12:29
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© Senior Airman Timothy KirchnerSpaceX
SpaceX
© Senior Airman Timothy Kirchner
SpaceX. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Грузовой корабль Dragon, который 24 июля отправится на Международную космическую станцию (МКС), ранее уже дважды побывал в космосе, сообщила компания SpaceX.
Ранее НАСА сообщило о переносе запуска Dragon с 21 на 24 июля. Старт корабля на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал планируется в 18.24 по восточному американскому времени (25 июля в 1.24 мск), его прибытие на МКС - 26 июля.
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
16 июля, 12:48
SpaceX назвала причину аварии корабля Crew Dragon при наземных испытаниях
В Twitter компании SpaceX отметили, что летящий 24 июля корабль Dragon уже бывал в космосе в апреле 2015 года и в декабре 2017 года.
Впервые SpaceX отправляет один и тот же корабль в космос в третий раз. До этого шесть кораблей Dragon слетали на орбиту по два раза.
С 2012 по 2019 годы к МКС были отправлены 18 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты Falcon 9.
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Космос - РИА НаукаSpaceXРИА Наука
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