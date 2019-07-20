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РИА Новости

Франция обеспокоена тем, что Иран задержал британский танкер

Вчера, 12:28
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Франция выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Ираном танкера Великобритании и призывает Тегеран освободить его в кратчайшие сроки, говорится в заявлении представителя французского МИД.
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что КСИР задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и танкер Mesdar под флагом Либерии. Однако иранское агентство Fars сообщило, что судно Mesdar было ненадолго остановлено в Ормузском проливе, затем ему было разрешено продолжить свой путь. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер Stena Impero в порт Бендер-Аббас. Однако экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе россиян, останется на борту, сообщило агентство IRNA.
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"Мы с большой озабоченностью узнали о задержании британского судна иранскими властями. Подобные действия наносят ущерб деэскалации в регионе Персидского залива. Мы это решительно осуждаем и выражаем нашу полную солидарность с Великобританией", - говорится в заявлении представителя МИД.
"Мы призываем иранские власти освободить в кратчайшие сроки судно и экипаж, уважать принципы свободы навигации в Персидском заливе", - добавил он.
Иранские власти ранее заявляли, что задержали танкер Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном и это необходимо расследовать.
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