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РИА Новости

Эксперты: эскалация в Ормузском проливе не перерастет в военный конфликт

Вчера, 12:27
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© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВоеннослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ситуация с судоходством в Персидском заливе и Ормузском проливе будет постепенно накаляться, но до открытого боестолкновения дело вряд ли дойдет, даже после решения США инициировать международную операцию "Страж" по защите морских путей в регионе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Сообщения по поводу спецоперации прозвучали на фоне последнего инцидента с задержанием иранскими властями в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, а также обмена заявлениями между Вашингтоном и Тегераном по поводу сбитых в регионе беспилотников. Обострение ситуации в регионе началось еще весной, когда США объявили террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана, а Иран в ответ объявил такой организацией дислоцированное на Ближнем Востоке Центральное командование США.
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"Действительно, происходит довольно заметная эскалация, Иран играет на повышение, демонстрирует, что он не собирается спускать западным странам их действия. К чему это приведет – трудно сказать", - комментирует последние инциденты председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
По его словам, президент США Дональд Трамп "воевать не расположен, это не его стиль".
"Но попытка ввести полную экономическую блокаду Ирану, включая морскую блокаду в этой зоне, - это возможно. Ну а как уже Иран будет реагировать, во-первых, и, во-вторых, насколько эти действия будут поддержаны союзниками США, очень важно, будет ли эта акция исключительно американской или американо-британской, или, допустим, целого ряда американских союзников, пока непонятно. Но, в принципе, пока все поднимают ставки", - сказал Лукьянов РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что новое задержание Ираном танкера в Ормузском проливе не отразится на ситуации вокруг соглашения по ядерной программе, так как, по словам Лукьянова, "в целом перспектив урегулирования вокруг СВПД уже нет".
"В такой ситуации говорить о возврате к этим договоренностям совсем уже странно. Великобритания, как и все европейцы, на словах это говорят, но от них мало что зависит, потому что пойти на действия, которые идут вразрез с американской позицией, они риторически готовы, но практически нет. А, самое главное, Иран уже тоже всеми силами демонстрирует, что ничего соблюдать не будет, если все это продолжится", - констатировал эксперт.
Востоковед Алексей Малашенко согласен, что напряженность в регионе будет поддерживаться обеими сторонами, но до определенного предела.
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"Я не верю в военный конфликт. То, что сейчас мы наблюдаем, да, это эскалация, но а что еще, собственно, может произойти? Боестолкновение? Два военных корабля с использованием авиации? Я в это не верю. Потому что в этом никто не заинтересован. Я бы сказал, что стороны дразнят друг друга. И это будет продолжаться, потому что в каком-то смысле это выгодно Ирану для того, чтобы показать, что он способен отвечать на вызовы и делать то, что он хочет. Но ему не выгодна серьезная война, даже пусть и не совсем большая. Американцам это тоже не выгодно, потому что, собственно, как они будут воевать? Они же не могут наносить удары по Ирану", - сказал эксперт РИА Новости.
"Поэтому, я думаю, состояние напряженности будет продолжаться… Но до определенного предела: все прекрасно понимают, что ничего серьезного, подобного тому, что в свое время было в Персидском заливе, не произойдет. Нужен какой-то сумасшедший, чтобы все это заварить", - отметил Малашенко.
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