Глава ДНР скептически относится к соблюдению Киевом нового перемирия

СЕДОВО, 20 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин усомнился, что Киев будет соблюдать объявленное с 21 июля перемирие.

Контактная группа по Донбассу на встрече в Минске в среду согласовала новое перемирие в регионе с 21 июля. Впервые оно было дополнено дополнительными мерами его контроля. Среди них - публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР заявили, что соответствующие приказы доведены до всех подразделений.

"На последней встрече контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь. Перемирий было очень много. Заканчивалось все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделю длилась относительная тишина", — сказал Пушилин на встрече с молодежью.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.