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РИА Новости

Глава ДНР скептически относится к соблюдению Киевом нового перемирия

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
СЕДОВО, 20 июл  - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин усомнился, что Киев будет соблюдать объявленное с 21 июля перемирие.
Контактная группа по Донбассу на встрече в Минске в среду согласовала новое перемирие в регионе с 21 июля. Впервые оно было дополнено дополнительными мерами его контроля. Среди них - публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР заявили, что соответствующие приказы доведены до всех подразделений.
Бойцы народного ополчения ДНР
18 июля, 08:13
Контактная группа по Донбассу согласовала перемирие
"На последней встрече контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь. Перемирий было очень много. Заканчивалось все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделю длилась относительная тишина", — сказал Пушилин на встрече с молодежью.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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