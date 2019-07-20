Ребенок, пострадавший в ДТП с бензовозом под Калининградом, умер

КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Трехмесячный ребенок, пострадавший в аварии с участием микроавтобуса и бензовоза, скончался в больнице, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Калининградской области.

В пятницу около 12.00 (13.00 мск) микроавтобус, в котором кроме водителя находились его шестеро несовершеннолетних внуков, а также жена и дочь, при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге бензовозу. В результате пятеро детей и водитель госпитализированы. Состояние четверых детей медики оценивали как тяжелое, одного ребенка – как крайне тяжелое, 62-летний мужчина в тяжелом состоянии.

"В настоящее время один взрослый пациент находится в БСМП в тяжелом состоянии. В Детской областной больнице двое детей продолжают находиться в реанимации, их состояние стабильно тяжелое с положительной динамикой, двое ребят - в отделениях в обычных палатах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. К сожалению, трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии, скончался сегодня ночью. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибшего малыша", - сказали в министерстве.