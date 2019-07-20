Ребенок, пострадавший в ДТП с бензовозом под Калининградом, умер

КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Трехмесячный ребенок, пострадавший в аварии с участием микроавтобуса и бензовоза, скончался в больнице, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Калининградской области.
В пятницу около 12.00 (13.00 мск) микроавтобус, в котором кроме водителя находились его шестеро несовершеннолетних внуков, а также жена и дочь, при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге бензовозу. В результате пятеро детей и водитель госпитализированы. Состояние четверых детей медики оценивали как тяжелое, одного ребенка – как крайне тяжелое, 62-летний мужчина в тяжелом состоянии.
"В настоящее время один взрослый пациент находится в БСМП в тяжелом состоянии. В Детской областной больнице двое детей продолжают находиться в реанимации, их состояние стабильно тяжелое с положительной динамикой, двое ребят - в отделениях в обычных палатах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. К сожалению, трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии, скончался сегодня ночью. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибшего малыша", - сказали в министерстве.
Ранее в пресс-службе УМВД сообщили, что в результате аварии бензовоз опрокинулся в кювет, водитель не пострадал, угрозы разлива топлива не было. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил разобрать причины ДТП, принять меры, чтобы обезопасить этот участок дороги (запретить левый поворот, установить светофор), поскольку эта авария стала уже не первой на этой части трассы.