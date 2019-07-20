"Талибан" не получал приглашение на межафганскую встречу в Узбекистане

ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Афганское движение "Талибан" пока не получало приглашение для участия в межафганском диалоге в Узбекистане, но если получит, готово его рассмотреть, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на участников предыдущей конференции, прошедшей 7-8 июля в Катаре, сообщил, что межафганская встреча пройдет через три или четыре недели в Самарканде. Также источник сообщил телеканалу, что стороны подпишут предварительный мирный договор в течение следующих двух недель.

"Дата проведения встречи в Узбекистане еще не определена, но если мы получим приглашение от Узбекистана, то рассмотрим его", - сказал Шахин.