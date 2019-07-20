Властям Украины важно восстановить выход на российский рынок, считает Бойко

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Выход на рынок Российской Федерации важно восстановить для экономики Украины, считает лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

"И рынок России для нас важен, и рынок Евросоюза важен, и, пожалуй, самый действенный механизм будет нам восстановить после завершения, надеюсь в скором времени, военных действий в Донбассе, начать восстанавливать экономику, то, что мы делали, когда поехали на переговоры в РФ. Совместное подписание и РФ, и ЕС соглашения об ассоциации вместе с нами – был бы реальный выход для того, чтобы восстановить и тот, и другой рынок", – сказал Бойко в эфире телеканала "112 Украина"

По его мнению, Украине необходимо увеличить поставку товаров в Евросоюз, но одновременно очень важно восстановить рынок России. "Мы практически потеряли его (рынок РФ - ред.), почему и проводили переговоры, чтобы вернуть наши товары на рынок России. Традиционные товары, которые десятилетиями были там, потреблялись. А сегодня в результате ограничений они прекращены", – добавил оппозиционный депутат.