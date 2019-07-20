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РИА Новости

Запуск химзавода "Стирол" в Горловке пока невозможен, заявил Пушилин

Вчера, 11:27
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СЕДОВО, 20 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что запуск горловского химзавода "Стирол" пока невозможен из-за продолжающихся обстрелов.
Концерн "Стирол" - один из крупнейших химзаводов в Европе по производству минеральных удобрений. Концерн производил аммиак, карбамид, аммиачную селитру, полистирол, неорганические соли и органические смолы. В 2014 году его работа была остановлена из-за боевых действий в Донбассе.
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"(Запуск завода "Стирол" возможен - ред.) при условии того, что его не будут обстреливать. Слишком близко линия фронта. Любой снаряд (если попадет – ред.) - экологическая катастрофа. Мы просчитывали… Пока возможности запустить предприятие исходя из мер безопасности нет", - сказал Пушилин во время общения с молодежью в поселке Седово на юге ДНР.
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Денис ПушилинГорловкаВ мире
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