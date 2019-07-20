Запуск химзавода "Стирол" в Горловке пока невозможен, заявил Пушилин

Концерн "Стирол" - один из крупнейших химзаводов в Европе по производству минеральных удобрений. Концерн производил аммиак, карбамид, аммиачную селитру, полистирол, неорганические соли и органические смолы. В 2014 году его работа была остановлена из-за боевых действий в Донбассе.

"(Запуск завода "Стирол" возможен - ред.) при условии того, что его не будут обстреливать. Слишком близко линия фронта. Любой снаряд (если попадет – ред.) - экологическая катастрофа. Мы просчитывали… Пока возможности запустить предприятие исходя из мер безопасности нет", - сказал Пушилин во время общения с молодежью в поселке Седово на юге ДНР.