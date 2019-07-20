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РИА Новости

На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов

Вчера, 11:22
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл - РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.
"На железнодорожном перегоне Собь-Харп (Приуральский район) произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов. Всего в составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углем... Пострадавших и погибших нет", - сказал представитель ведомства.
Вагоны с углем
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По его словам, к месту происшествия выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из Республики Коми.
Кроме того, как подчеркнул собеседник агентства, инцидент привел к задержке пассажирских поездов "Лабытнанги - Москва", который направился обратно в пункт отправления, и "Москва - Лабытнанги". В свою очередь поезд "Воркута - Лабытнанги" из-за случившегося отменен, добавили в МЧС.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона пояснил, что сход поезда произошел около полудня по местному времени (10.00 мск).
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