Врач рассказал, насколько правдивы состаренные в FaceApp фотографии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Заложенных в приложение FaceApp данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости, считает врач-гериатр Валерий Новоселов.
По его словам, на внешний вид человека влияет множество факторов, наиболее важные из них — образ жизни, эмоциональное состояние и генетика. Врач подчеркнул, что не имеющий вредных привычек человек будет выглядеть в старости значительно лучше, чем его пьющий или курящий ровесник.
"Поэтому эта программа не то что сто процентов (дает совпадения. — Прим. ред.), я даже думаю, что где-то процента тридцать три, не больше", — сказал он в комментарии телеканалу "Звезда".
Мобильное приложение FaceApp, разработанное российской лабораторией Wireless Lab, позволяет "состарить" или "омолодить" фото, а также изменить пол, "примерить" новую прическу, макияж и татуировки.