Врач рассказал, насколько правдивы состаренные в FaceApp фотографии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Заложенных в приложение FaceApp данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости, считает врач-гериатр Валерий Новоселов.

По его словам, на внешний вид человека влияет множество факторов, наиболее важные из них — образ жизни, эмоциональное состояние и генетика. Врач подчеркнул, что не имеющий вредных привычек человек будет выглядеть в старости значительно лучше, чем его пьющий или курящий ровесник.